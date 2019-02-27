Индексы Мосбиржи и РТС снизились по итогам торгов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в среду. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,14% - до 2490,65 пункта, РТС снизился на 0,17%, до 1191,01 пункта, следует из данных торговой площадки.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск вырос на 0,23%, до 65,85 рубля, курс евро - на 0,21%, до 74,99 рубля. При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне поднялась на 1,8%, до $66,56 за баррель.

"Поддержку российскому рынку продолжает оказывать повышенная ценовая конъюнктура на рынке нефти. В четверг мы ожидаем бокового движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2480-2500 пунктов", - прогнозирует финансовый аналитик "БКС премьер" Сергей Дейнека.

"До конца недели, в отсутствие неожиданных новостей пара доллар/рубль будет находиться в боковом движении в коридоре 65,2-66,2 рубля за доллар США", - полагает заместитель руководителя инвестиционного отдела АО "НПФ Согласие" Николай Ребенок.