Якутии требуется 18 млрд рублей на строительство и ремонт школ

ТАСС, 27 февраля. Порядка 18 млрд рублей необходимо Республике Якутия для строительства школ взамен сгоревших и модернизации учебных заведений, сообщил в среду ТАСС глава республики Айсен Николаев.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля заявил, что все российские школы должны быть переведены на современные условия обучения через два года. Президент также призвал правительство РФ поддержать регионы, где нет собственных возможностей для решения этого вопроса.

"Мы примерно посчитали объем необходимых средств [на ремонт и строительство школ], по республике он составляет порядка 18 млрд рублей. Я как раз обратился с письмом в адрес премьер-министра РФ Дмитрия Анатольевича Медведева после послания президента РФ с просьбой, чтобы наш вопрос был рассмотрен отдельно. В рамках национального проекта ["Образование"] по Якутии только на одну школу хватает денег, а у нас 53 здания аварийные и 8 школ еще сгоревшие - то есть 61 школа должна быть построена", - сказал Николаев.

По его мнению, решение проблемы нехватки школ без выделения средств из федерального бюджета будет невозможно для регионов, которые, как и Якутия, "находятся в объективно очень сложных природно-климатических условиях, транспортных условиях".

Национальный проект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Нацпроект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, должен обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.