Компания "Тайские авиалинии" приостановила полеты в Пакистан и Европу

БАНГКОК, 27 февраля. /ТАСС/. Компания Thai Airways International ("Тайские авиалинии") в среду объявила об отмене всех рейсов в и из Пакистана и Европы после того, как Исламабад закрыл свое воздушное пространство на фоне растущей напряженности с Индией. Об этом авиаперевозчик сообщил в своей группе в Facebook.

"Отменены все рейсы авиакомпании из Бангкока в Европу с вылетом около полуночи 27 февраля и рано утром 28 февраля, а также из Европы в Бангкок с вылетом в среду в связи с закрытием воздушного пространства Пакистана", - отметили в компании. В целях безопасности были отменены рейсы в Москву, Париж, Лондон, Франкфурт, Милан, Рим, Цюрих, Осло, Стокгольм, Мюнхен и Копенгаген, а также Карачи, Лахор и Исламабад.

Ранее в среду стало известно о закрытии воздушного пространства над территорией Пакистана из-за напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада. Причиной стало нападение на колонну индийских военных, которое 14 февраля в северном индийском штате Джамму и Кашмир унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").

Во вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду ВВС Пакистана в ответ подвергли удару военные объекты в Джамму и Кашмире. Нью-Дели и Исламабад также выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.