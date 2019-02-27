В России заканчивается второй этап амнистии капиталов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Второй этап амнистии капиталов, стартовавшей в РФ 1 марта 2018 года, завершается 28 февраля. За этот период россияне могли задекларировать в налоговых органах зарубежное имущество, в том числе иностранные компании и зарубежные счета. При этом переводить активы в Россию и платить с них налоги не требовалось.

В обмен заявившие освобождались от налоговой, административной и уголовной (по некоторым экономическим статьям) ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства. По словам первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова, за 2018 год граждане задекларировали более €10 млрд на своих иностранных счетах.

В феврале этого года президент РФ Владимир Путин предложил продлить амнистию капиталов еще на один год - до 1 марта 2020 года. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минфина, закон об амнистии после принятия будет иметь обратную силу, новый этап начнется с 1 марта 2019 года.

Условия нового этапа

Как ранее пояснил замминистра финансов Илья Трунин, условия третьего этапа амнистии будут отличаться от второго. В частности, воспользоваться амнистией смогут только те граждане, которые переведут денежные средства в РФ и сменят юрисдикцию подконтрольных им иностранных компаний на специальные административные районы в Калининградской области и Приморском крае. Все действующие при проведении второго этапа амнистии гарантии сохраняются при соблюдении этих условий.

Как пояснил Силуанов, такие изменения необходимы, чтобы стимулировать инвестиции бизнеса в российскую экономику. "Мы считаем, что таким методом мы должны вернуть бизнес сюда, предоставить хорошие возможности", - отметил министр финансов.

Первый этап амнистии капиталов

Первый этап амнистии капиталов был запущен 1 июля 2015 года, после того, как Путин поддержал идею, выдвинутую на уровне Совета Федерации, Министерства финансов и Министерства экономического развития. По озвученным оценкам экспертов, эта мера могла пополнить федеральный бюджет на $2 млрд и вернуть в Россию около $100 млрд капиталов.

В рамках амнистии физическим лицам предоставлялась возможность добровольно задекларировать свое имущество, активы (в том числе оформленные на номинальных владельцев), а также зарубежные счета и контролируемые иностранные компании (КИК) в обмен на освобождение от налоговой, административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты налоговых и таможенных платежей и неисполнение требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле. Амнистия распространялась на все связанные с иностранными активами и счетами доходы, операции и сделки. Легализация коснулась только нарушений, которые были совершены до 1 января 2015 года.

Изначально планировалось, что первый этап продлится до 31 декабря 2015 года, однако позднее амнистия была продлена до 30 июня 2016 года. Всего возможностью легализовать капиталы в течение этого периода воспользовались 7,2 тыс. бизнесменов. Официально объемы налогов, дополнительно полученных благодаря амнистии, не публиковались. Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный сообщал СМИ, что всего было получено только 6 млрд рублей (КПРФ получила эти данные от Минфина в ответ на депутатский запрос).

Второй этап амнистии капиталов

25 декабря 2017 года в ходе встречи в Кремле с руководством палат Федерального собрания президент Владимир Путин предложил продлить срок амнистии капитала. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это решение было вызвано иностранными санкциями, в условиях которых "предприниматели неоднократно сталкивались с незаконными, необоснованными попытками посягательства, заморозки под личиной рестрикций".

В ходе второго этапа под амнистию попали не только открытые, но и закрытые к моменту подачи декларации счета в зарубежных банках (при этом сами указанные в декларации зарубежные счета должны были быть открыты по состоянию на 1 января 2018 года). С момента первой амнистии срок давности привлечения к ответственности увеличился до двух лет, а суммы штрафов за нарушения в сфере валютного регулирования существенно повысились.

Также внесенные в Налоговый кодекс поправки предоставили участнику амнистии возможность при продаже имущества, которое задекларировано в ходе амнистии и передано от номинала фактическому держателю, принимать к вычету расходы в размере его стоимости при передаче - по аналогии с безналоговой ликвидацией. В ходе первого этапа, если декларант переписал на себя имущество с номинала, то при его продаже, поскольку он его получил безвозмездно, получалось, что НДФЛ при продаже имущества, которое было указано в декларации и которое было передано от номинального держателя, надо платить с полной стоимости.