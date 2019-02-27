WSJ: Венесуэла из-за санкций США увеличила экспорт нефти в Индию и Европу

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Венесуэла из-за санкций США наращивает экспорт сырой нефти в Индию и страны Европы. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

Она обращает внимание на заявление на профильном форуме в Саудовской Аравии министра нефтяной промышленности Венесуэлы и главы государственной компании PDVSA Мануэля Кеведо, по словам которого, в этом месяце объем экспорта сырой нефти из Боливарианской Республики в среднем составляет 1,2 млн баррелей в день. По данным же базирующейся в Лондоне компании Kpler, отслеживающей перевозки товаров и сырья на судах, данный показатель в феврале сократился на 247 тысяч баррелей до 1,1 млн баррелей в день.

Как уточняет издание, поставки венесуэльской нефти в США в этом месяце сократились с 484 тыс. до 149 тыс. баррелей в день. Данные Kpler подтверждают слова Кеведо, что часть сырья, не поставленного в Соединенные Штаты, была направлена в Индию. Экспорт нефти из Венесуэлы в эту страну вырос на 40 тыс. баррелей в день в течение текущего месяца.

При этом объем поставок венесуэльской нефти в Испанию и Швецию остался без изменений, а в Великобританию увеличился на 11 тыс. баррелей в день. Экспорт этого же углеводорода в Китай, наоборот, сократился вдвое в феврале.

Министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса сообщил в среду журналистам, что Каракас обсуждает с Евросоюзом возможности проведения правительством Венесуэлы финансовых операций в условиях санкций.

США на фоне политического кризиса в Венесуэле ужесточили санкции против этой страны. Американские власти внесли в черный список губернаторов четырех штатов Венесуэлы. В конце января под ограничения попала PDVSA. Вашингтон также заявил о заморозке ее активов на 7 млрд долларов. США готовы ослабить санкции только в том случае, если контроль над компанией перейдет к лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, который объявил себя исполняющим обязанности президента страны.