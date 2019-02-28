Сбербанк намерен ускорить проведение валютных платежей в Китай

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сбербанк намерен ускорить валютные платежи в КНР. Для этого банк планирует присоединиться к китайской банковской платежной системе. Об этом сообщил заместитель председателя правления банка Анатолий Попов на конференцию участников внешнеэкономической деятельности "ВЭД. Новый уровень. Экспорт".

"Мы работаем над тем, чтобы стать участником платежной системы китайских банков для того, чтобы обеспечить скорость проведения платежей в Китай", - сказал он.

При этом какая именно это система, зампред правления банка не уточнил.

Также Попов подчеркнул, что поскольку Китай является важным торговым партнером РФ, то важно обеспечить высокую скорость проведения валютных платежей.

При этом в презентации, представленной Сбербанком на конференции, отмечается, что валютный контроль 92% платежей осуществляется в течение одного часа, 99% - в течение трех часов.