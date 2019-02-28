Онлайн-банк ВТБ временно недоступен для клиентов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Мобильный и интернет-банк "ВТБ-Онлайн" временно недоступны для клиентов. Как сообщается на сайте кредитной организации, доступ будет восстановлен после 12:30 по московскому времени.

"В настоящее время мы работаем над улучшениями в интернет-банке. Обещаем, что это не займет много времени и "ВТБ-Онлайн" станет еще удобнее", - отмечается в сообщении.

Последний раз о проблемах с доступом в мобильный банк ВТБ сообщалось в начале декабря 2018 года. Тогда в колл-центре банка ТАСС поясняли, что в мобильном банке "ВТБ-Онлайн" проводятся технические работы.