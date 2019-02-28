ФСК вложила 288 млн рублей в реконструкцию старейшей подстанций Северного Кавказа

ПЯТИГОРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ПАО "ФСК ЕЭС", входит в группу "Россети") с 2017 года вложила 288 млн руб. в реконструкцию подстанции 330кВ "Машук", которая обеспечивает электроснабжение городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, сообщил в четверг журналистам генеральный директор филиала компании - МЭС Юга Александр Солод.

"Общая стоимость работ составляет около 288 млн рублей… Суммарная трансформаторная мощность подстанции увеличена почти на 20% до 560 МВт, что дает длительную перспективу для новых технологических присоединений", - сказал Солод в ходе пресс-тура на подстанцию.

Реконструкция продолжается около двух лет. Два силовых трансформатора по 40 МВА каждый были заменены на новые общей мощностью 160 МВА. Также реконструированы распределительные устройства 10 и 35 кВ. "До конца года будет завершена реконструкция еще четырех ячеек 35 кВ", - добавил Солод. Все установленное оборудование - отечественного производства.

Подстанция 330 кВ "Машук" была построена в 1936 году и является старейшим энергообъектом Северного Кавказа. Она обеспечивает электроснабжение городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, а также участвует в транзите электроэнергии Невинномысской ГРЭС и каскада Кубанских ГЭС в Ставропольский край и Кабардино-Балкарию.

ФСК ЕЭС - крупнейшая в мире публичная электросетевая компания, является оператором Единой национальной электрической сети России. Компания управляет более 131 тыс. км линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью более 334,8 тыс. МВА. Основным акционером компании с долей 80,6% являются "Россети".