Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов на 0,2%

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов - РТС снизился на 0,23%, до 1188,28 пункта, индекс Мосбиржи опустился на 0,22%, до 2485,27 пункта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара к рублю на Мосбирже на 18:50 мск вырос на 0,14%, до 65,88 рубля, курс евро - на 0,23%, до 74,94 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,03%, до $66,32 за баррель.

"Рынок довольно стойко пережил на этой неделе публикацию в Конгрессе США антироссийского санкционного законопроекта, однако с появлением более конкретной информации о сроках его рассмотрения и с началом слушаний по нему оптимизм зарубежных инвесторов в отношении российских активов неизбежно будет сокращаться", - считает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

По словам специалиста инвестиционного отдела АО "НПФ Согласие" Дмитрия Нечаева, на текущий момент на рынке преобладают негативные факторы, говорящие о дальнейшем ослаблении рубля. "В пятницу, 1 марта, по паре доллар/рубль ожидаем консолидации в диапазоне 65,65-66 рублей за доллар США", - полагает он.

"В пятницу в отсутствие негативных новостей у рынка больше шансов продолжить движение вблизи текущих уровней, поэтому ожидается закрытие индекса Мосбиржи в диапазоне 2450-2490 пунктов, бенчмарка РТС - в интервале 1170-1190 пунктов. По курсу доллара выхода из диапазона 65,5-66 рублей за доллар не предполагается в свете сохранения колебаний нефтяных котировок Brent в области $65-66 за баррель", - прогнозирует аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова.