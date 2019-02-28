ЦБ обязал банки сообщать клиентам причины отказа в обслуживании

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Регулятор обязал российские банки информировать клиентов о причинах отказа в проведении операций или открытии банковского счета. Об этом сообщается в методических рекомендация, опубликованных на сайте ЦБ.

Решение о подготовке данных рекомендаций было принято в связи с тем, что ряд кредитных организаций не предоставлял клиентам информацию о причинах отказа в проведении операции или заключении договора банковского счета несмотря на то, что ЦБ уже сообщал банках в информационном письме от 12 сентября 2018 года о необходимости предоставлении клиентам в случае их обращения соответствующих сведений.

При этом регулятор подчеркивает, что банкам следует осуществлять информирование клиентов о принимаемых в отношении них "противолегализационных" мерах в объеме, достаточном для обеспечения такому клиенту возможности использовать полученную информацию при реализации механизма реабилитации.

Рекомендации разработаны на основе анализа обращений в межведомственную комиссию, созданную при Банке России в соответствии с законом о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, для рассмотрения вопросов о правомерности реализации банками в отношении клиента полномочий по отказам.

В документе, отмечается, что порядок принятия кредитными организациями решений об отказах, а также информирование клиентов о причинах принятия кредитной организацией таких решений являются предметом анализа при проведении Банком России надзорных мероприятий, говорится в рекомендациях.