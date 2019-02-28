Россия подтвердила подписание протокола с Украиной о вылове рыбы в Азовском море

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Россия подтвердила подписание протокола российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море и согласование лимитов вылова рыбы. Об этом сообщается в пресс-релизе Росрыболовства в четверг.

"Протокол 30-й сессии российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море подписан двумя сторонами в феврале этого года. Договоренности, закрепленные в протоколе, достигнуты в интересах обоих государств", - сказано в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе, стороны определили лимиты вылова хамсы для обеих стран в объеме 50 тыс. т, тюльки - 60 тыс. т, бычков - 15 тыс. т, сельди черноморско-азовской проходной - 320 т, пиленгаса - 520 т, тарани - 550 т. Другие виды добываются в значительно меньших объемах. Соглашением предусмотрено, что при освоении 95% общего лимита промысел останавливается обеими сторонами.

В протоколе также сохранен пункт о передаче рыбаков при задержании судна, который содержался в документах предыдущих сессий. Он предусматривает возвращение судна, которое является нарушителем, в порт базирования или в порт выхода на промысел. "Выполнение этого пункта протокола считаем одним из важнейших обязательством сторон", - подчеркнули в ведомстве.

Накануне председатель Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Ярослав Белов сообщил о подписании Киевом протокола о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море и направлении его российской стороне. Представитель украинского ведомства отметил, что протокол подписан по дипломатическим каналам.

Заседание Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море с участием российских и украинских представителей проходило 24 октября 2018 года в Киеве. Присутствовавший на встрече депутат Верховной рады Рефат Чубаров сорвал заседание и вызвал силовиков, аргументировав это тем, что представитель российской стороны Игорь Рулев посещал Крым в нарушение украинского законодательства. В связи с этим документ не был подписан. В декабре 2018 года в Азово- Черноморском территориальном управлении Росрыболовства сообщили, что протокол между Россией и Украиной, регламентирующий рыболовство в Азовском море на 2019 год, будет подписываться по дипломатическим каналам МИД Украины и России.

Ситуация в Азовском море

Азовское море - это внутреннее море двух государств, и на его акватории не проведена делимитация границ, рыболовство в нем регулируется российско-украинской комиссией. Ранее в Азово-Черноморском территориальном управления Росрыболовства ТАСС сообщили, что "в случае, если все-таки будет проведена делимитация границ и появится возможность определить внутренние морские воды Азовского моря для России, то это в целом не скажется отрицательно на промысле основных видов водных биоресурсов, добываемых в Азовском море".

Данный вопрос стал актуальным в том числе после того, как погранслужба Украины 25 марта 2018 года задержала в Азовском море российский сейнер "Норд" с экипажем из 10 граждан РФ. Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминировали "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства". Двум морякам судна в течение короткого времени удалось покинуть Украину, остальных Киев семь месяцев удерживал, не разрешая покинуть страну по российским документам. Только 30 октября по договоренности России и Украины они были переданы России в обмен на такое же число украинских рыбаков с двух украинских судов - "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", задержанных ранее за незаконный промысел рыбы возле Крыма.

В начале февраля капитан судна, который находился на Украине под следствием и был объявлен в розыск как пропавший без вести, в начале феврале вернулся в Крым.