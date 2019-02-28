Минпромторг начал эксперимент по маркировке парфюмерии и фотокамер

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Минпромторг с 1 марта 2019 года запускает эксперимент по маркировке духов, туалетной воды и фотокамер. Он продлится до 30 ноября 2019 года.

Затем, с 1 декабря 2019 года, в случае удачного проведения эксперимента, маркировка как фотокамер, так и духов станет обязательной. По мнению представителей Минпромторга, введение в России маркировки этих категорий товаров в тестовом режиме направлено на выработку наиболее оптимальных механизмов функционирования системы и прослеживаемости оборота, а также организации эффективного взаимодействия органов государственной власти с участниками рынка. "В процессе эксперимента отрабатываются все технические вопросы и устраняются выявленные недостатки для всех участников процесса - производителей, импортеров, оптовой и розничной торговли. Пока выявленные в процессе пилота сложности не будут устранены, обязательная маркировка вводиться не будет", - заверил представитель министерства.

Оператором системы маркировки выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). По словам заместителя генерального директора ЦРПТ Реваза Юсупова, маркировка защитит в первую очередь потребителей от контрафактной и фальсифицированной продукции, а легального производителя или импортера - от репутационных издержек, позволяя серьезно нарастить долю рынка и объемы выручки. Он также заверил, что перебоев с поставками из-за начала обязательной маркировки не возникнет и это не приведет к негативным потрясениям ни на рынке парфюмерии, ни на других рынках.