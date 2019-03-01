Средняя цена нефти Urals в январе-феврале снизилась на 6,4%

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Средняя цена нефти российской марки Urals в январе-феврале 2019 года снизилась на 6,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года - до $61,76 за баррель, говорится в сообщении Минфина России.

При этом в феврале 2019 года средняя цена барреля Urals сложилась на уровне $63,85, что на 0,9% выше, чем в феврале прошлого года ($63,27 за баррель).

По итогам всего 2018 года цена нефти марки Urals выросла на 32% - до $70,01 за баррель, сообщал ранее Минфин.

Согласно действующему бюджетному правилу, дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше установленной планки, будут направляться в резервы, а не на расходы. Базовая цена на нефть марки Urals в 2018 году была установлена на уровне $40 за баррель и подлежит ежегодной индексации на 2%.