Новые параметры потребительской корзины определят в 2019 году

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Состав потребительской корзины россиян будет законодательно определен весной 2020 года, ее новые параметры будут разработаны в 2019 году. Об этом сообщает в пятницу Министерство труда и социальной защиты РФ.

Действующее законодательство предусматривает установление новой потребительской корзины с 2021 года.

"Закон о новой потребительской корзине планируется принять в весеннюю сессию 2020 года с тем, чтобы регионы смогли сформировать свои бюджеты на 2021 год с учетом изменений. Это значит, что мы должны договориться обо всех параметрах корзины уже в этом году", - приводятся в сообщении слова министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина на заседании рабочей группы по совершенствованию методологии определения потребительской корзины и прожиточного минимума.

Потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, стоимость которых определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания. Текущая методология расчета потребительской корзины будет действовать до 31 декабря 2020 года.

Рабочая группа по ее совершенствованию была создана Минтрудом 2 марта 2018 года. Ранее сообщалось, что стоимость потребительской корзины может увеличится на 30%, а Минтруд озвучивал предложение увеличить в корзине содержание мяса, рыбы, творога и яиц, птицы, овощей и фруктов.