Создатель игры Doom выпустит ее продолжение

ДУБЛИН, 1 марта. /ТАСС/. Одна из самых успешных компьютерных игр Doom спустя два десятилетия получит продолжение. В апреле один из разработчиков оригинальной версии Джон Ромеро выпустит игру под названием Sigil. Об этом сообщила газета Irish Examiner.

Джон Ромеро с семьей перебрался из США в Ирландию четыре года назад, поселившись в Голуэе, на западном побережье острова. "В этой стране удивительная природа, здесь очень активная творческая среда, много программистов, которые хорошо умеют работать в команде", - пояснил он изданию. Ромеро также подчеркнул, что многочисленные средневековые замки, которые расположены на острове, "близки его эстетическим вкусам" и вдохновляют на разработку игрового пространства. "В новом шутере будет масса секретных коридоров, тайников и прочих загадок. Думаю, игрокам придется хорошо потрудиться", - добавил он. По словам Ромеро, Sigil продолжает сюжетную линию последнего (третьего по счету) выпуска Doom, и содержит опции как индивидуальной, так и групповой игры, а также их комбинацию.

"Мне нередко приходилось слышать, что Doom для многих был семейной игрой. Сегодня дети, игравшие в нее, сами стали отцами. Надеюсь, продолжение им понравится", - сказал Ромеро. Отвечая на вопрос, почему Doom оказала такое значительное влияние на мировую индустрию компьютерных игр, Ромеро предположил, что секрет заключался в комбинации инновационных приемов. "Это не было постепенным внедрением, мы все заложили сразу в первом же выпуске игры, - пояснил разработчик. - В первую очередь это касается многоуровневого построения пространства, плюс многопользовательский режим игры".

Игра Doom вышла в 1993 году. По некоторым оценкам, число проданных лицензионных копий составило более 2 млн. От игрока требовалась не только реакция для отражения внезапных атак противника, но и умение ориентироваться в пространстве. Для многих программистов-любителей эта игра стала трамплином для профессионального роста - ее инновативный движок, по сути, представлял собой конструктор, на основе которого можно было разрабатывать новые уровни игры, программировать новые ее элементы.