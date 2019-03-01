Законопроект об электронном документообороте внесут в Госдуму 1 марта

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Законопроект об электронном документообороте в финансовых организациях 1 марта будет внесен в Госдуму, сообщила пресс-служба Совета Федерации.

Документ вносится от имени первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николая Журавлева и главы комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолия Аксакова.

"Документ разработан в рамках программы "Цифровая экономика" и направлен на обеспечение перехода финансовых организаций на полностью электронный документооборот, цифровизацию финансового сектора, а также на сокращение издержек финансовых организаций на хранение и обработку бумажных документов", - говорится в сообщении.

Законопроект разрешает финансовым организациям перейти на полностью электронный документооборот. Изменения вносятся в целый ряд федеральных законов.

"Предусматривается, что будут создаваться электронные дубликаты документов, равнозначные бумажным аналогам. Организации, создавшие дубликаты, смогут их конвертировать при необходимости, а также прекратить хранение документов на бумажных носителях. Предусмотрено перечисление видов таких документов, чтобы избежать несанкционированного уничтожения тех, которые подлежат обязательному хранению", - подчеркнули в пресс-службе.

В документе также прописан порядок хранения электронных документов и их выдачи третьему лицу. По словам Журавлева, которого цитирует пресс-служба верхней палаты парламента, принятие законопроекта существенно упростит и удешевит процесс документооборота, сократит издержки на хранение и обработку колоссальных объемов бумажных документов.