Правительство выдвинуло в набсовет ВТБ девять действующих представителей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Правительство выдвинуло в наблюдательный совет ВТБ девять действующих представителей, включая первого вице-премьера РФ, министра финансов Антона Силуанова, следует из распоряжения правительства.

Среди кандидатов для избрания в качестве представителей РФ в набсовете ВТБ также указаны глава ВТБ Андрей Костин, зампред ЦБ Владимир Чистюхин, управляющий директор компании Nord Stream 2 AG Артур Маттиас Варниг, заведующий кафедрой экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Дубинин, вице-президент французской строительной компании Vinci Ив Тибо Де Сильги, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмар Ариф оглы Мовсумов, член консультационного совета ВТБ Игорь Репин, а также ректор Финансового университета при правительстве РФ Мухадин Эскиндаров.