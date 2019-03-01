В Росстате рассказали о зарплатах чиновников

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Среднемесячная зарплата гражданских федеральных госслужащих в России по итогам 2018 года составила 126,6 тыс. рублей, что на 5,4% больше, чем в 2017 году, свидетельствуют данные Росстата.

Наибольшую зарплату, по информации ведомства, получали госслужащие в аппарате правительства РФ. Их среднемесячная зарплата за отчетный период составила 240,3 тыс. рублей (на 5,7% больше, чем годом ранее). Среднемесячная зарплата госслужащих в администрации президента РФ составила 236,7 тыс. рублей (рост на 8,8%), в Совете Федерации - 186,4 тыс. рублей (рост на 3,5%), в Госдуме - 158,9 тыс. рублей (снижение на 1%).

Среди министерств и ведомств наиболее высокие зарплаты у сотрудников Федерального казначейства (159 тыс. рублей в месяц), МИД (151,1 тыс. рублей) и МЧС (145 тыс. рублей), свидетельствуют данные Росстата.