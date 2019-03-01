Погрузка на сети РЖД в феврале выросла на 0,1%

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Погрузка на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в феврале 2019 года выросла по сравнению с показателем февраля прошлого года на 0,1%, до 100 млн т. Об этом говорится в сообщении РЖД.

"Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в феврале 2019 года составила 100 млн т, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года",- говорится в сообщении компании.

Ранее заместитель генерального директора РЖД - начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило говорил, что рост погрузки в феврале должен составить около 1,5%.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе РЖД, "более существенный рост погрузки сдерживался суровыми погодными условиями, установившимися в январе - феврале на большей части Сибири и Дальнего Востока, а также возникшими трудностями с выгрузкой массовых грузов в ряде морских портов".

Грузооборот увеличился за отчетный период на 1,4%, до 199,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии вырос на 1,5% и достиг 255,4 млрд тонно-км.