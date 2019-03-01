Минфин предложил включить в Налоговый кодекс ряд неналоговых платежей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Минфин России предложил включить в Налоговый кодекс ряд неналоговых платежей, среди которых - плата за негативное воздействие на окружающую среду, экологический и курортный сборы, а также плата за пользование различными государственными реестрами и регистрами и другие. Об этом сообщается в пятницу в материалах, опубликованных на сайте министерства.

"Доработан и представлен в правительство для обсуждения законопроект, предусматривающий включение в Налоговый кодекс РФ платы за негативное воздействие на окружающую среду, обязательных отчислений операторов сети связи общего пользования, платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, утилизационного, экологического и курортного (туристического) сборов", - указали в Минфине.

При этом министерство предложило установить 10-летний мораторий на уголовную ответственность за неуплату неналоговых платежей после того, как они будут внесены в налоговый кодекс, указали в пресс-службе Минфина. "При подготовке законопроекта о включении этих неналоговых платежей в Налоговый кодекс будет установлен 10-летний мораторий на уголовную ответственность за неуплату неналоговых платежей после их включения в Налоговый кодекс, а также увеличен лимит неуплаченных налогов для привлечения к уголовной ответственности", - говорится в тексте.

Кроме того, Минфин предложил рассмотреть вопрос о включении в Налоговый кодекс таких "квазиналогов", как плата за пользование различными государственными реестрами и регистрами. "Инвентаризация выявила около двух сотен таких реестров. По части операций, связанных с ними, уже взимается госпошлина, часть - осуществляется бесплатно, часть - за плату, установленную вне рамок налогового законодательства и, зачастую, не попадающую в бюджет, - отметили в Минфине. - Такие платежи должны быть "погружены" в Налоговый кодекс РФ".

В министерстве также указали на необходимость проанализировать экономическую обоснованность размеров данных платежей, особенно в случаях, когда информация предоставляется в электронной форме. Минфин также выявил в отдельных случаях наличие скрытых платежей, которые могут предшествовать, например, формально бесплатному включению в реестр. "По таким платежам требуется дальнейшая помощь бизнеса и работа с отраслевыми ведомствами по их выявлению и недопущению скрытой нагрузки на бизнес", - заключили в Минфине.

Как отметили в ведомстве, внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс призвано обеспечить полную предсказуемость и прозрачность платежей и не допустить роста нагрузки на бизнес. "Правительством РФ поставлена задача по сокращению избыточного государственного регулирования, в рамках данной работы должна быть проработана и снята существенная часть проблем, связанных с обязательными неналоговыми платежами бизнеса", - указали в Минфине.