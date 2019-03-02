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Счетная палата представит анализ исполнения указов 2012 года до середины 2019 года

Глава ведомства Алексей Кудрин отметил, что это будет чисто аналитический документ, который покажет результативность предыдущих указов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Счетная палата (СП) РФ опубликует анализ исполнения указов президента страны от 2012 года до середины 2019 года. Об этом сообщил в субботу журналистам глава ведомства Алексей Кудрин.

"Мы думаем, что до середины года мы опубликуем эти наши результаты анализа исполнения указа 2012 года", - сказал он.

Кудрин уточнил, что это будет чисто аналитический документ, который покажет результативность предыдущих указов. "Но это делается и в целях проанализировать и найти, может быть, ошибки, недоработки, чтобы избежать их при исполнении новых указов", - подчеркнул он.

По словам Кудрина, СП в ходе анализа выполнения предыдущих указов выяснила, что громадное количество мер, заложенных в государственные программы и декларированных как достижение этих показателей, не имело к ним отношения. "То есть они не работали на эти показатели, а деньги тратились на какие-то мероприятия. Может, они тоже были нужными, но они точно не работали на эти цели", - сказал глава СП.

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