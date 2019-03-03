Reuters: совет директоров Vale принял решение о временной отставке президента компании

ТАСС, 3 марта. Совет директоров бразильской горнодобывающей компании Vale принял прошение о временной отставке ее президента Фабиу Шварцмана после того, как 25 января на принадлежащей предприятию дамбе произошел прорыв, унесший жизни 176 человек. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters.

Также своих постов временно лишились три высокопоставленных сотрудника компании.

Шварцман, как в свою очередь информировал телеканал Globo, подал заявление об уходе с поста президента компании после того, как прокуроры, занимающиеся расследованием причин прорыва дамбы, выступили с рекомендацией отстранить от занимаемых должностей президента Vale, а также ряд высокопоставленных сотрудников. Временно исполнять обязанности президента компании будет Эдуардо Бартоломео, который занимает пост заместителя главы Vale по направлению работы с черными металлами.

Срок, на который Шварцман будет отстранен от должности, не уточняется.

Дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась 25 января в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи. Бразильская горнодобывающая компания Vale, которой принадлежала дамба, объявила о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.

По предварительным данным, большое число погибших в результате ЧП отчасти объясняется тем, что в момент прорыва дамбы не сработали сирены тревоги. Как заявил президент Vale Фабиу Шварцман, потоки жидкой грязи распространялись с такой скоростью, что в считанные минуты вывели эти устройства из строя. Восемь сотрудников компании были арестованы в связи с подозрением в недобросовестном соблюдении техники безопасности.