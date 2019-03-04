"Ъ": бывший глава Росимущества Пристансков станет вице-президентом "Норникеля"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Бывший руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Дмитрий Пристансков станет вице-президентом российской горно-металлургической компании "Норникель". Об этом со ссылкой на источники в правительстве РФ сообщила в понедельник газета "Коммерсант".

По ее данным, в "Норникеле" Пристансков будет отвечать за продвижение проектов компании в органах власти, сотрудничество с отраслевыми и общественными организациями, а также за подготовку к экономическим форумам, в том числе красноярскому, который пройдет в марте. Кроме того, как сообщили изданию источники, с высокой долей вероятности можно предположить, что он войдет в правление "Норникеля", которое в данный момент состоит из 13 человек.

Пристансков - российский предприниматель и государственный деятель. Заместитель руководителя Росимущества (2010-2014), директор департамента федеральных и региональных программ ОАО "ГМК "Норильский никель" (2014-2016), заместитель министра экономического развития - руководитель Росимущества (2016-2018).