СМИ: Китай в 2019 году планирует сократить налоговую нагрузку на $194 млрд

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. Власти Китая в текущем году намерены снизить налоговую нагрузку на 1,3 трлн юаней (около $194 млрд) для содействия развитию производства и частного бизнеса. Об этом в понедельник сообщила газета China Daily со ссылкой на источник в министерстве финансов КНР.

По словам издания, план снижения налоговой нагрузки в текущем году более агрессивный по сравнению с прошлым годом. Он будет сосредоточен на уменьшении ставок налога на добавленную стоимость.

Как сказал заместитель главы Государственного налогового управления КНР Жэнь Жунфа, слова которого приводит газета, "снижение налогов и сборов занимает особое место в работе налоговых органов Китая в текущем году". "Мы уже внесли определенные изменения и обновили систему взимания в рамках подготовки к дальнейшему сокращению налоговой нагрузки", - подчеркнул он.

Издание также сообщает, что успешная реализация намеченных планов позволит увеличить прибыль частных компаний в среднем на 2%. Более того, как пишет газета, сокращение налоговой нагрузки на производство особенно актуально в условиях замедления темпов экономического роста в Китае, сокращения спроса, а также внешнего давления на экономику страны в условиях торговых трений с Соединенными Штатами.

Как передает газета, более подробная информация о планах правительства по снижению налогов, как ожидается, будет раскрыта во время выступления премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 5 марта.

Как ранее сообщило Главное налоговое управление КНР, в 2018 году Китай выполнил план по снижению налоговой нагрузки на экономику. Объем взимаемых налогов и сборов был сокращен на $184 млрд.