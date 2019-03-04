{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин внес в Госдуму законопроект о совершенствовании госрегулирования энерготарифов

Инициатива нацелена на то, чтобы исключить возможность превышения роста тарифов для конечных потребителей над параметрами, определяемыми правительством в прогнозе социально-экономического развития

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму поправки в нормативную базу о совершенствовании государственного регулирования цен на электроэнергию на оптовом и розничных рынках. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте правительства.

Законопроект предполагает ограничить возможности регионов самостоятельно принимать тарифные решения в сфере регулирования передачи электроэнергии, которые бы не соответствовали установленным на федеральном уровне предельным максимальным и минимальным уровням соответствующих тарифов.

По действующему законодательству решение о превышении предельных уровней энерготарифов, если оно обусловлено размером инвестиционных программ энергокомпаний, принимается профильными региональными властями самостоятельно и не требует согласования с ФАС России. "Правоприменительная практика показывает, что до 15% тарифных решений по услугам по передаче электроэнергии принимается на уровне выше предельных максимальных уровней тарифов, установленных ФАС", - говорится в материалах правительства.

Поправки нацелены на то, чтобы исключить возможность превышения роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии для конечных потребителей над параметрами, определяемыми правительством в прогнозе социально-экономического развития, за счет включения расходов на исполнение инвестиционных программ региональными тарифными органами над предельными уровнями тарифов.

Теги
Россия
Медведев назначил Татьяну Костареву замглавы Минстроя России
Ранее Костарева занимала пост главы административно-кадрового департамента ведомства
Читать полностью