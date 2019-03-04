Кабмин внес в Госдуму законопроект о совершенствовании госрегулирования энерготарифов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму поправки в нормативную базу о совершенствовании государственного регулирования цен на электроэнергию на оптовом и розничных рынках. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте правительства.

Законопроект предполагает ограничить возможности регионов самостоятельно принимать тарифные решения в сфере регулирования передачи электроэнергии, которые бы не соответствовали установленным на федеральном уровне предельным максимальным и минимальным уровням соответствующих тарифов.

По действующему законодательству решение о превышении предельных уровней энерготарифов, если оно обусловлено размером инвестиционных программ энергокомпаний, принимается профильными региональными властями самостоятельно и не требует согласования с ФАС России. "Правоприменительная практика показывает, что до 15% тарифных решений по услугам по передаче электроэнергии принимается на уровне выше предельных максимальных уровней тарифов, установленных ФАС", - говорится в материалах правительства.

Поправки нацелены на то, чтобы исключить возможность превышения роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии для конечных потребителей над параметрами, определяемыми правительством в прогнозе социально-экономического развития, за счет включения расходов на исполнение инвестиционных программ региональными тарифными органами над предельными уровнями тарифов.