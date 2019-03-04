NYT: Huawei подаст в суд на власти США за запрет продуктов для федеральных агентств

ТАСС, 4 марта. Китайская компания Huawei намерена подать в суд на американские власти за неправомерный, по их мнению, запрет на использование продукции сотрудниками американских федеральных агентств. Об этом в понедельник сообщает газета The New York Times со ссылкой на два источника.

По их данным, компания направит иск в суд Восточного округа Техаса, где расположена американская штаб-квартира Huawei. Отмечается, что такая мера может быть направлена на то, чтобы вынудить правительство США публично выступить против Huawei. Ранее США не раз выражали обеспокоенность в связи с использованием рядом стран оборудования китайской компании для внедрения технологии 5G.

В последние годы Китай активно работает над технологией стандарта связи 5G. Крупнейшие местные операторы, в частности China Telecom, China Mobile и China Unicom, со своими партнерами, в числе которых компания Huawei и корпорация ZTE, занимаются разработкой и испытаниями базовых станций и различных устройств под стандарт связи пятого поколения. Скорость передачи информации будет в 20-50 раз быстрее существующих стандартов связи.

Huawei оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира. На волне этих обвинений в Канаде по запросу США 1 декабря была задержана финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу, которую в Вашингтоне подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В свою очередь польские власти 11 января задержали сотрудника корпорации Huawei по подозрению в шпионаже в пользу КНР.