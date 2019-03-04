Итальянская компания планирует построить в Чечне завод по переработке мусора

ГРОЗНЫЙ, 4 марта. /ТАСС/. Итальянская компания Hafner планирует вложить 1,9 млрд рублей в строительство завода по переработке бытовых, промышленных и медицинских отходов в Чечне. Соответствующий меморандум понимания подписан в понедельник между правительством региона и компанией, передает корр. ТАСС.

"Повестка нашей сегодняшней встречи - обсуждение вопросов строительства в Чеченской Республике завода по переработке бытовых, промышленных и медицинских отходов. Инвестором выступает итальянская компания Hafner, ориентировочный объем инвестиций - €25 млн (1,9 млрд рублей по текущему курсу)", - сказал председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.

По его словам, ежегодно в регионе наблюдается улучшение показателей социально-экономического развития, в частности объема внебюджетных инвестиций в основной капитал.

"Общий объем инвестиций в основной капитал на территории Чеченской Республики за 2018 году составил 76,4 млрд рублей, или 118,7% к аналогичному периоду 2017 года. За счет внебюджетных инвестиций завершена реализация 211 инвестиционных проектов, создано свыше 2700 рабочих мест", - отметил Хучиев.

Он добавил, что на стадии реализации также находятся 639 инвестиционных проектов, планируется к созданию более 21 тыс. рабочих мест.