Пять новых субсидируемых маршрутов откроют из ЯНАО в Крым и на Кубань

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Ямал" открыла продажу билетов по пяти новым субсидируемым направлениям из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на Юг. Жители региона смогут совершить полет по маршрутам "Салехард - Симферополь", "Новый Уренгой - Симферополь", "Новый Уренгой - Краснодар", "Надым - Краснодар" и "Ноябрьск - Краснодар", сообщает пресс-служба регионального правительства.

В декабре 2018 года в ходе ежегодного доклада о положении дел в ЯНАО губернатор региона Дмитрий Артюхов отметил важность открытия авиасообщения с южными регионами России из ямальских аэропортов.

"Это направление [на Юг] любят ямальцы, будем его и дальше развивать. Летом следующего года субсидироваться будут полеты в Крым из Салехарда и Нового Уренгоя, а также рейсы в Краснодар из Ноябрьска, Нового Уренгоя и Надыма", - цитирует пресс-служба слова Артюхова.

По словам заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Дениса Редькина, на данных направлениях пассажиров будет перевозить авиакомпания "Ямал". Рейсы будут выполняться с 15 мая по 15 сентября. Стоимость билета в эконом-классе будет начинаться от 10 тыс. рублей.

В 2018 году департамент транспорта ЯНАО провел социологический опрос, в котором жители округа выразили свое мнение о наиболее востребованных авиамаршрутах. В голосовании приняли участие 12 тыс. человек. По результатам опроса сформирован перечень субсидируемых направлений, в том числе и на южные направления страны, добавили в пресс-службе.

По данным региональных властей, в текущем году правительством Ямала субсидируются перевозки по 25 межрегиональным направлениям.