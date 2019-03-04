Путин: нужно сохранить стабильный уровень инфляции при его подстройке к росту НДС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин указал на необходимость сохранить стабильность уровня инфляции в России, несмотря на временное повышение ее динамики из-за увеличения НДС до 20% с 2019 года. Об этом он заявил на встрече с председателем Центрального банка Эльвирой Набиуллиной.

Глава ЦБ напомнила, что целевой показатель инфляции составляет 4%, отметив, что "инфляция бывает чуть меньше, чуть больше, какое-то время она была ниже 4%, в прошлом году - чуть-чуть выше, 4,3%".

"В этом году из-за временных факторов, из-за разовых факторов сейчас около 5%, но мы видим, что подстройка цен к повышению НДС достаточно умеренная. Конечно, полную картину будем видеть где-то в апреле. Тем не менее мы предполагаем, что уже к середине года инфляция в квартальном выражении будет соответствовать 4%", - сказал она в беседе с главой государства.

Путин в ответ заметил, что власти РФ и исходили из постепенной подстройки инфляции к повышению НДС, "когда обсуждали меры, связанные с реализацией планов по нацпроектам, когда принималось решение о НДС".

"Это было неизбежно, мы говорили об этом. Важно только, как я в послании сказал, чтобы мы удержали реализацию тех планов по стабилизации ситуации, о которых вы говорили", - добавил глава государства.