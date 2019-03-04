Reuters: ОПЕК+ может продлить сокращение добычи до конца 2019 года на встрече в июне

ТАСС, 4 марта. Страны ОПЕК+ могут продлить соглашение о сокращении добычи до конца 2019 года, вероятнее всего, на встрече в июне, а не в апреле. Кроме того, летом альянс может обсудить смягчение квот. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В апреле, когда ОПЕК+ соберется на внеочередное заседание, принимать решение о продлении еще слишком рано, так как влияние сделки на рынок нефти еще не будет до конца понятно, говорят собеседники агентства.

Решение сократить добычу ОПЕК+ принял в декабре 2018 года. Срок действия соглашения распространяется пока на первое полугодие. Отмечалось, что в апреле условия могут быть пересмотрены.

Апрель - ключевая точка для санкционного фактора, так как в марте истекает срок временного разрешения властей США, согласно которому Иран может продолжать экспорт своей нефти ограниченному кругу покупателей. С недавнего времени действуют и санкции против венесуэльской PDVSA, добыча которой до ограничений составляла 1,1 млн баррелей в сутки.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халед ль-Фалех допустил продление сделки по сокращению добычи на второе полугодие. При этом он отметил, что это не будет автоматическим продлением. Если выяснится, что коммерческие складские запасы нефти снижаются, то в июне он может предложить ОПЕК+ ослабить добровольные ограничения и увеличить поставки.

По его словам, сейчас сложно предсказать, какой будет ситуация в июне, когда прекратится действие текущего соглашения.

Очередная встреча ОПЕК+ состоится в Вене 25-26 июня.

О сделке

ОПЕК и другие страны - производители нефти, не входящие в картель, в декабре прошлого года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Согласно этому решению, 11 стран ОПЕК, участвующих в соглашении, должны снизить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки - до 25,94 млн баррелей. Десять стран "не ОПЕК" в рамках этого соглашения должны снизить добычу на 383 тыс. баррелей в сутки - до 17,937 млн баррелей в сутки, Россия, в частности, снизит добычу на 228 тыс. баррелей в сутки. Соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года с возможностью пересмотра в апреле.