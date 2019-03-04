Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились в пределах 0,2%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились. В частности, индекс Мосбиржи уменьшился на 0,17% - до 2473,79 пункта, а РТС - на 0,13%, до 1185,83 пункта, следует из данных торгов.

"Мировые цены на нефть значительно выросли на торгах в понедельник. Это может стать позитивным фактором для роста российских фондовых индексов во вторник: индекс Мосбиржи может дойти до 2500 пунктов, РТС - до 1200 пунктов", - отмечает партнер агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,4%, до $65,99 за баррель.