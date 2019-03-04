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Суд взыскал с трех офшоров в пользу Промсвязьбанка 8,3 млрд рублей

Договор купли-продажи ценных бумаг и следующие взаимосвязанные сделки признали недействительными

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы признал законными требования Промсвязьбанка к трем иностранным компаниям, среди которых Promsvyaz Capital B.V. - компания бывших собственников банка Дмитрия и Алексея Ананьевых, и обязал взыскать с них солидарно 8,259 млрд рублей по сделкам, совершенным перед санацией банка, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд решил удовлетворить исковые требования, признать недействительным договор купли-продажи ценных бумаг (...), признать действительными следующие взаимосвязанные сделки (...). Применить последствия недействительности в виде взыскания в пользу Промсвязьбанка денежных средств в размере 8,259 млрд рублей солидарно", - сказал судья.

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