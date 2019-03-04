"Укроборонпромом" обвинили в закупке авиаприборов по завышенной цене

КИЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Журналисты украинской телепрограммы "Наши деньги" опубликовали вторую часть расследования о масштабной коррупции в государственном концерне "Укроборонпроме", к которой причастны близкие к президенту Украины Петру Порошенко должностные лица. Об этом говорится в опубликованном в понедельник видеоматериале на сайте Bihus.info.

Согласно данным расследования, сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олега Гладковского Игорь при содействии отца и бизнес-партнера Виталия Жукова продали концерну "Укроборонпром" высотомеры из Казахстана для ремонта Ан-26 по завышенной цене. "Государственный концерн заплатил $580 тыс. за товар (высотомеры - прим. ТАСС) стоимостью $85 тыс. - семикратная переплата. Если добавить транспортные расходы - $120 тыс. - получается пятикратная переплата", - говорится в расследовании. В нем отмечается, что с 2016 по 2017 годы в рамках выполнения контракта по ремонту Ан-26, подписанного между Украиной и Казахстаном, партия из шести высотомеров завозилась на Украину из России через ОАЭ под видом запчастей к гражданскому вертолету. Такая схема закупок, утверждают журналисты, включала "откаты" для нынешнего руководителя госконцерна Павла Букина и первого заместителя главы СНБО Олега Гладковского, который ранее уже был отстранен от должности.

Журналисты анонсировали выпуск еще одной части расследования коррупции в "Укроборонпроме".

Скандал о поставках запчастей

На прошлой неделе журналисты украинской телепрограммы "Наши деньги", специализирующейся на расследованиях в области коррупции, обнародовали информацию о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, в период с 2016 года ряд чиновников продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Сами запчасти завозились со складов украинских воинских частей, а часть якобы и с территории России. Сумма сделок составила 250 млн гривен (около $9,3 млн).

По данным журналистов, к этому причастны близкие к президенту Украины Петру Порошенко должностные лица, в частности, сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского Игорь, его бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также государственный оборонный концерн "Укроборонпром".

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными публикации украинских СМИ о том, что с территории России могли осуществляться незаконные поставки продукции двойного назначения.