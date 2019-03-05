Гендиректор Aurus заявил о готовности российского бренда к конкуренции на мировом рынке

ЖЕНЕВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Российский бренд Aurus, презентация которого состоится во вторник на 89-м Женевском международном автосалоне, готов к конкуренции в мире. Об этом во вторник заявил в беседе с корр. ТАСС генеральный директор ООО "Аурус" Франц Герхард Хильгерт.

Позитивный импульс

"Безусловно [готов в конкуренции]! Aurus - это новый бренд и новая компания. Но мы уверены, что делаем свое дело на высоком технологическом уровне, качественно. Выбор пусть сделает покупатель. Мы уважаем все другие бренды и с большим уважением относимся к своему делу", - отметил он.

На 15:45 (17:45 мск) во вторник на автосалоне запланирована презентация бренда Aurus и премьерный европейский показ лимузина и седана этой марки. На стенде площадью 650 кв. м будет представлено также шасси автомобиля, и это позволит продемонстрировать примененные технологии. Это, в частности, гибридная система, двигатель V8 мощностью почти 600 лошадиных сил, система полного привода, разработанная для российских климатических условий.

Генеральный директор напомнил, что с 2013 года проектная группа разрабатывала единую платформу для автомобилей, что позволило создать лимузин L700 и седан S600. Планируются и другие модели на этой же платформе.

"Мы хотим продемонстрировать открытость нашей компании, которая приглашает всех увидеть, что она делает", - отметил собеседник агентства.

Бронированный лимузин AURUS SENAT Limousine L700 будет находиться за стеклянными перекрытиями. Попасть в эту зону смогут потенциальные заказчики. Что касается седана AURUS SENAT S600, то доступ к нему будет открыт для всех.

Европа - в центре внимания

По словам Хильгерта, на Женевском автосалоне "внимание [бренда] будет сосредоточено на Европе". Гендиректор выразил уверенность, что общественность и потенциальные заказчики отнесутся к Aurus с интересом.

Презентацию автомобилей проведет Франц Герхард Хильгерт. В ней примет участие группа разработчиков из ФГУП "НАМИ", в частности, главный конструктор Вадим Переверзев и начальник управления "Дизайн" Юрий Черненко.

Первые два дня - 5 и 6 марта - отведены на автосалоне для журналистов и экспертов. Выставка распахнет двери для широкой публики 7 марта и будет работать по 17 марта. В официальной церемонии открытия автосалона 7 марта, как ожидается, примет участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Aurus (от лат. aurum - "золото" и Russia - "Россия") - российская марка представительских автомобилей, создана в рамках работ по проекту "Единая модульная платформа" (ЕМП, также известен как "Кортеж"), который с 2013 года по заказу Минпромторга реализует ФГУП "НАМИ". На работы по проекту "Кортеж" из бюджета было выделено 12,4 млрд руб. Проект предполагает создание линейки автомобилей на базе единой платформы - седана, лимузина, минивена и внедорожника. Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО России для поездок президента и премьер- министра РФ.