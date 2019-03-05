РБК: налоговая служба получила данные об активах россиян в 58 странах

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ получила данные о зарубежных активах россиян в 58 юрисдикциях - в рамках международного автоматического обмена финансовой информацией, к которому Россия присоединилась с сентября 2018 года. Об этом порталу РБК сообщили представители налогового ведомства.

"Это совершенно новый уровень налоговой прозрачности. Если раньше нужно было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, то теперь информация о наличии зарубежного счета у конкретного налогоплательщика сама поступает и доступна по нажатию кнопки", - приводит издание слова заместителя главы ФНС Алексея Оверчука.

В течение 2019 года налоговая служба планирует сравнить полученные сведения с отчетностью налогоплательщиков.

"Мы уверены, что 80-85% полученной информации нас не удивит, потому что мы и так знаем о налогоплательщиках очень много. 10-15% - на такую долю выявляемых несоответствий мы рассчитываем", - отметил в разговоре с РБК начальник управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС Дмитрий Вольвач.

Число резидентов со счетами за рубежом и количество контролируемых ими компаний ФНС не разглашает.

В обмене финансовой информацией участвуют 75 стран и 13 территорий. Кроме имени и номера счета, в отчетах раскрываются баланс, данные о движении средств за год, инвестиционные доходы, прибыль от продажи акций, проценты по вкладам, облигациям и т.д. Сравнение этих данных с декларациями помогает выявить налоговые нарушения.