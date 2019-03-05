В Эстонии заявили о готовности реализовать проект Rail Baltica в срок

ТАЛЛИН, 5 марта. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Эстония готова завершить строительство европейской железнодорожной магистрали Rail Baltica в установленные сроки. Об этом ТАСС заявила министр экономики и инфраструктуры страны Кадри Симсон.

"С точки зрения Эстонии, мы придерживаемся графика", - сказала она. По словам Симсон, ранее Эстония приняла закон, который позволяет приобретать землю под строительство инфраструктуры, объявила первые тендеры на строительство и начала планирование.

"Так что, мы готовы уложиться в график, но мы понимаем, что железная дорога сможет работать, только если она будет продолжаться и после эстоно-латвийской границы", - добавила она.

Ранее в феврале министр сообщения (транспорта) Латвии Талис Линкайтс заявил, что начало строительства европейской железнодорожной магистрали Rail Baltica задерживается на 2-2,5 года. Он также предположил, что дорога не будет завершена к 2026 году, как это планировалось изначально.

Единая железнодорожная магистраль европейской колеи (1435 мм) Rail Baltica должна соединить Таллин, Ригу, Каунас (с ответвлением на Вильнюс), Варшаву и Берлин, улучшив сообщение между Центральной и Восточной Европой. Стоимость реализации проекта оценивается примерно в €5 млрд. Большую часть финансирования - около 85% - обещает выделить Еврокомиссия.