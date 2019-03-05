Госдума 12 марта рассмотрит законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Госдума 12 марта рассмотрит правительственный законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума. Об этом во вторник журналистам сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Первое чтение - 12-го числа, 19-го - второе чтение, 21-го - третье", - сказал Володин по итогам внеочередного заседания Совета Госдумы, добавив, что если этот график будет выдержан, то Совет Федерации сможет рассмотреть документ уже 27 марта.

Володин напомнил, что данный законопроект имеет статус приоритетного в рамках реализации послания президента Федеральному собранию. Текст направлен для получения отзывов в исполнительные и законодательные органы власти субъектов РФ. Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов обсудит проект уже в среду.

Законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума был внесен правительством в Госдуму 4 марта. Предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера суммы текущей индексации (корректировки) размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Федерации. Согласно документу, получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в субъекте Федерации прожиточного минимума.

Предусматривается также доплата с 1 января 2019 года сумм, которые неработающие пенсионеры не получили в текущем году в связи с определением размера социальной доплаты исходя из размеров пенсии и ежемесячных денежных выплат с учетом их индексаций, проведенных в 2019 году.