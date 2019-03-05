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Total вправе приобрести до 15% в новых СПГ-проектах "Новатэка" на Ямале и Гыдане

Французская компания также закрыла сделку покупки 10% в "Арктик СПГ-2"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. "Новатэк" и Total договорились, что французская компания будет иметь возможность приобрести от 10% до 15% во всех будущих СПГ- проектах "Новатэка" на полуостровах Ямал и Гыдан. Об этом говорится в сообщении Total.

"Новатэк" и Total также соглашаются, что Total будет иметь возможность приобрести от 10 до 15% прямого участия во всех будущих СПГ-проектах "Новатэка", расположенных на полуостровах Ямал и Гыдан", - отмечает французская компания.

Total 5 марта закрыла сделку покупки 10% в проекте "Новатэка" - "Арктик СПГ-2".

Кроме "Арктик СПГ-2", "Новатэк" планирует запустить к 2030 году еще до пяти линий по сжижению газа на Ямале и Гыдане.

Total принадлежит 19,4% акций "Новатэка".

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