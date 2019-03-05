"Биокад" зарегистрировал в Минздраве биоаналог лекарства от артрита и псориаза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Российская биотехнологическая компания "Биокад" получила регистрационное удостоверение в Минздраве РФ на препарат далибра, который используется для лечения ревматоидного артрита, псориаза, болезни Бехтерева и других хронических воспалительных заболеваний, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Это первый биоаналог адалимумаба, зарегистрированный в России. Разработка препарата длилась шесть лет и полностью была осуществлена в России", - говорится в сообщении.

Адалимумаб - генно-инженерный биологический препарат, который применяется для лечения среднетяжелого и тяжелого ревматоидного артрита, активного псориатического артрита, аксиального спондилоартрита, хронического бляшечного псориаза, болезни Крона, язвенного колита и других заболеваний. Как отмечают в "Биокаде", по данным аналитического центра Headway, в России адалимумаб является лидером рынка генно-инженерных биологических препаратов с долей 23%. Объем продаж препаратов для генно-инженерной биологической терапии в РФ оценивается в 2,8 млрд рублей в 2018 году.

"Биокад" рассчитывает вывести свой биоаналог на рынок уже в этом году, ожидается, что препарат понизит стоимость терапии для российских пациентов минимум на 30%.

Основанная в 2001 году компания "Биокад" занимается разработкой и производством собственных и воспроизведенных лекарственных средств (дженериков) в таких терапевтических категориях, как урология, гинекология, дерматовенерология, онкология, гематология, аутоиммунные заболевания и инфекционные болезни. Компания имеет сеть офисов и представительств в Бразилии, Китае, Индии, США и других странах.