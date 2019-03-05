Суд привлек НКЦ к участию в деле по иску Промсвязьбанка к трем НПФ

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы решил привлечь Национальный клиринговый центр (НКЦ) к участию в деле по иску Промсвязьбанка к негосударственным пенсионным фондам (НПФ) "Будущее", "Сафмар" и "Доверие", продавшим 20% акций банка накануне его санации, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Слушание дела отложено до 14 мая, так как стороны ведут переговоры по мировому соглашению.

"Привлечь небанковскую кредитную организацию АО "Национальный клиринговый центр" к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований", - сказала судья. О привлечении НКЦ просили ответчики, так как центральный контрагент в силу закона является стороной по биржевым сделкам, которые оспаривает Промсвязьбанк.

В рамках этого иска Промсвязьбанк требует взыскать 16,5 млрд рублей с НПФ, их управляющих компаний и компании бывшего собственника банка Дмитрия Ананьева Promsvyaz Capital B.V. Промсвязьбанк исходит из того, что ответчикам было заранее известно о санации банка, и они понимали, что в результате санации акции банка, принадлежащие фондам, "не будут стоить нисколько", заявил представитель Промсвязьбанка в суде.

О переносе заседания просили представители пенсионных фондов и их УК, так как, по их словам, фонды продолжают вести с Промсвязьбанком "сложные" переговоры о мирном урегулировании спора. Представитель Промсвязьбанка на заседании подтвердил, что такие переговоры ведутся. Прошлое заседание было отложено по этой же причине.

При этом один из ответчиков, Promsvyaz Capital B.V., в переговорах по мирному урегулированию не участвует, сообщила на заседании его представитель.

Также на заседании "Конкорд управление активами" (УК НПФ Будущее) просила о выделении части требований к фонду в отдельное производство, так как, по словам представителя УК, фонду было бы проще договориться с истцом по мировому соглашению без остальных ответчиков. Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Суть иска

Как сообщал ранее ТАСС, НПФ "Будущее", "Сафмар" и "Доверие" 14 декабря - за день до введения временной администрации в Промсвязьбанке - продали 20% акций банка на Московской бирже. По данным газеты "Ведомости", в иске Промсвязьбанк заявил, что в результате операций Promsvyaz Capital B.V. на деньги банка выкупил акции у фондов за 16,5 млрд рублей.

Временная администрация санируемого Промсвязьбанка оспорила эти сделки в суде и требует взыскать 16,5 млрд рублей с НПФ, их управляющих компаний и Promsvyaz Capital B.V.

В качестве третьих лиц в деле участвуют ЦБ РФ, Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий, банк "Открытие", Газпромбанк и ООО "Универ капитал".