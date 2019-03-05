Ростуризм исключил из реестра турфирму, принадлежавшую ранее владельцу "Натали Турс"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров "Центр туризма "Согласие", который ранее принадлежал основному владельцу приостановившей деятельность компании "Натали Турс" Владимиру Воробьеву. Это следует из приказа Ростуризма, размещенного на сайте ведомства.

Исключение из единого федерального реестра туроператоров лишает компанию права отправлять туристов за рубеж.

"Исключить из Единого федерального реестра туроператоров сведения (о компании)", - говорится в документе.

"Центр туризма "Согласие" предоставлял туристические услуги VIP-клиентам и работал под брендом New Travelers. Компания не входила в периметр "Натали Турс", так как обладала отдельным сайтом по продаже туристских услуг, сообщили ранее ТАСС в Ростуризме. В том числе поэтому компания не была исключена из федерального реестра ранее вместе с тремя юрлицами, относящимися к "Натали Турс". Кроме того, "Центр туризма "Согласие", по данным Ростуризма, отправлял на отдых небольшое количество человек - несколько десятков за год.

В сентябре 2018 года владельцем "Центра туризма "Согласие" стала Ксения Мостовская, следует из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Переход к новому собственнику подтверждал ранее ТАСС и сам Владимир Воробьев.

Проблемы "Натали Турс"

"Натали Турс" с 30 июня 2018 года отменила чартерные программы в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион на фоне их низкого спроса. 4 июля "Натали Турс" заявила, что прекращает продажу туров и аннулирует оплаченные и забронированные путевки с датами вылета до 30 сентября.

Сооснователь и президент "Натали Турс" Владимир Воробьев объяснил проблемы туроператора сокращением спроса по зарубежным пляжным направлениям, затянувшимся конфликтом с авиакомпанией "Трансаэро" и ослаблением курса рубля.

Руководство туроператора рассчитывало возобновить работу компании, однако этого так и не произошло. Юрлица компании были исключены из реестра.

В "Ингосстрах" (страховщик туроператора) поступило 8 тыс. 152 документально подтвержденных требования на выплату в отношении 19 тыс. 666 туристов "Натали Турс" на общую сумму 1,035 млрд рублей. При этом ответственность туроператора была застрахована на 100,5 млн руб. Исходя из этого, пострадавшие клиенты получат выплаты в объеме порядка 5% от стоимости тура, сообщили ранее в "Ингосстрахе".