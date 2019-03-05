BMW может прекратить производство Mini в Великобритании при Brexit без сделки

ЛОНДОН, 5 марта. /ТАСС/. Немецкий автоконцерн BMW может быть вынужден прекратить производство малолитражных автомобилей Mini, а также двигателей на своих предприятиях в Великобритании в случае Brexit без сделки. Об этом британскому телеканалу Sky News заявил член правления концерна Петер Шварценбауэр.

"Это [Brexit без сделки] будет серьезным испытанием для бренда Mini. В случае наихудшего варианта развития событий мы будем вынуждены обдумать, чем именно это грозит нам в долгосрочной перспективе. Для Mini это вне всяких сомнений реальная опасность", - сказал корреспонденту Sky News Шварценбауэр, участвующий в Женевском автосалоне.

По его словам, концерн будет вынужден "по меньшей мере рассмотреть возможность" переноса производства автомобилей Mini c территории комплекса Коули в Оксфорде. Кроме того, с другого английского предприятия в Австрию может быть перенесено производство двигателей для машин BMW. При этом Шварценбауэр подчеркнул, что независимо от того, как пройдет Brexit, Rolls Royce Motors, которая c 1998 года является подразделением BMW, продолжит производить машины в Великобритании, где был основан этот автомобильный бренд.

Ранее BMW принял решение временно остановить свой автозавод в Коули на профилактическое техобслуживание сразу после Brexit, чтобы предприятие не пострадало от последствий возможного выхода из ЕС без сделки. Американская компания Ford предупредила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй о том, что может перенести производство из Соединенного Королевства в случае хаотического Brexit. Британская Jaguar Land Rover заявила о планах остановить на несколько дней производство в апреле из-за неопределенности, которую несет в себе предстоящий выход страны из состава ЕС.

В начале месяца компания японская компания Nissan объявила об отказе от планов по выпуску кроссоверов X-Trail на своем заводе в Сандерленде из соображений, связанных с введением новых правил в отношении автомобилей с дизельными двигателями и сокращением продаж на британском рынке. Кроме того, в феврале японский автоконцерн Honda объявил о решении в 2021 году закрыть свое единственное предприятие на территории ЕС - завод в Суиндоне на юго-западе Англии. При этом решение закрыть производство, где ежегодно собирается около 160 тыс. автомобилей модели Civic, в Honda не связывают с Brexit.