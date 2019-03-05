Вологодская область увеличит финансирование рыбоводства в 2019 году до 131 млн рублей

ТАСС, 5 марта. Правительство Вологодской области увеличит финансирование проектов аквакультуры в 4,6 раза до 131 млн рублей в 2019 году. Об этом сообщает во вторник пресс-служба областного правительства.

"В 2018 году из регионального бюджета на поддержку аквакультуры было направлено 28 млн рублей, в 2019 году будет выделен 131 млн рублей", - приводит пресс-служба слова замгубернатора региона Михаила Глазкова.

По его данным, сегодня в области зарегистрировано 12 рыбоводных организаций, семь из них приступили к выращиванию рыбы. В регионе выращивают карпа, клариевого сома, радужную форель, осетровых, а по производству черной икры осетровых область занимает первое место в России.

Вологодская область включена в число 24 регионов страны, где аквакультура признана перспективной экономической специализацией в рамках стратегии пространственного развития РФ до 2025 года. В 2018 году в области разработана госпрограмма по поддержке рыбоводных предприятий, впервые были выделены субсидии на компенсацию половины затрат на оборудование, на возмещение до 20% расходов на строительство и реконструкцию объектов, на возврат до 20% затрат на покупку мальков.

За последние три года рост объема производства рыбоводческих предприятий области вырос со 107 т в 2016 году до 174 т в 2018 году. К концу 2020 года в регионе намерены достичь результата в 1 тыс. т выращенной рыбы.