Прямой авиарейс между Махачкалой и Антальей запустят в апреле 2019 года

МАХАЧКАЛА, 5 марта. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между Махачкалой и Антальей (Турция) запустят в начале апреля текущего года, сообщила ТАСС во вторник помощник генерального директора махачкалинского аэропорта Камила Гамзатова.

"Седьмого апреля прямой авиарейс соединит Махачкалу и Анталью. Рейсы два раза в неделю будет выполнят турецкая авиакомпания Azur Air", - сказала Гамзатова. По ее словам, полеты из Махачкалы в Анталью будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

С 21 февраля 2019 года авиакомпания Atlasglobal возобновила прямое авиасообщение между Махачкалой и Стамбулом, полеты выполняются два раза в неделю.

Аэропорт Махачкалы - единственный аэропорт Дагестана. После реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году воздушная гавань с каждым годом улучшает основные показатели. В 2018 году он впервые в своей истории обслужил рекордное количество пассажиров за год - 1,29 млн человек.

Пропускная способность аэропорта на внутренних рейсах - 200 пассажиров в час, на международных - 60 пассажиров в час. Отсюда выполняются рейсы в Москву (8-10 вылетов в день), Санкт-Петербург (ежедневно), Сургут, Ростов-на-Дону, Сочи, Минеральные Воды, Краснодар, а также в города Казахстана, Турции и ОАЭ.