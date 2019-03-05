"Росгосстрах" обжаловал отказ в иске к бывшей "РГС Жизни" на 148,8 млрд рублей за бренд

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Компания "Росгосстрах" подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы, отказавшего страховщику в иске к компании "РГС Жизнь" (с сентября 2018 года носит название "Капитал лайф страхование жизни") за использование товарных знаков "Росгосстраха", следует из картотеки суда.

Жалоба направлена в Девятый арбитражный апелляционный суд, но пока не принята к производству, следует из картотеки.

Иск был подан в начале июня 2018 года: "Росгосстрах" оспорил лицензионный договор на использование "РГС Жизнью" товарных знаков "Росгосстраха", заключенный перед сменой собственника последнего летом 2017 года. По этому договору "РГС Жизнь" платит за использование бренда менее 1 млн рубле в год, что "Росгосстрах" считает "сущими копейками" по сравнению с реальной стоимостью бренда по рыночной, по мнению истца, ставке роялти 3,5% от дохода ответчика. По мнению истца, реальная ставка в 28 тыс. раз ниже рыночной. "РГС Жизнь" называла требования истца абсурдными, а лицензионный договор - заключенным на законных основаниях.

Первоначальная сумма исковых требований составляла 116,5 млрд рублей, затем была увеличена до 148,8 млрд рублей. 26 ноября Арбитражный суд Москвы полностью отказал "Росгосстраху" в иске.

В октябре Роспатент своим решением приостановил правовую охрану товарному знаку "Росгосстрах", лишив таким образом страховщика эксклюзивных прав на товарный знак. Это решение было принято по заявляению "Капитал лайф страхование жизни", и "Росгосстрах" оспорил его в суде по интеллектуальным правам (рассмотрение исков не завершено).

Ранее "Росгосстрах", как и "РГС Жизнь", принадлежала Данилу Хачатурову, но в 2016 году Хачатуров передал контроль в страховщике жизни Алхасу Сангулии, а "Росгосстрах" в августе 2017 года отошел банку "ФК Открытие", попав в периметр санации банка Центробанком.