Убыточные ГУПы Ингушетии могут ликвидировать в целях развития конкуренции

МАГАС, 5 марта. /ТАСС/. Убыточные государственные унитарные предприятия (ГУП) в сфере транспорта и сельского хозяйства могут быть ликвидированы в Ингушетии. Их функции планируется передать предпринимателям в рамках реализации национального плана по развитию конкуренции, сообщил ТАСС руководитель УФАС России по региону Батыр Точиев.

"В целях исполнения поручений президента РФ и проходящего обсуждение в Госдуме законопроекта о реорганизации государственных и муниципальных предприятий предложил главе региона Юнус-Беку Евкурову ликвидировать ГУПы, особенно те, что на конкурентных рынках - это и сельское хозяйство, и транспорт - являются убыточными. Посредством конкурса их можно передать бизнесменам, которые смогут наладить качество услуг, производимой продукции, создадут новые рабочие места. Также это исключит появление "мертвых душ" на таких предприятиях", - сказал Точиев.

По его словам, вся эта работа укладывается в рамки реализации национального плана по развитию конкуренции на 2018-2020 годы для исполнения указа президента РФ "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции". "В соответствии с перечнем поручений президента РФ по итогам заседания Госсовета по вопросу развития конкуренции в республике внедрена система мотивации органов местного самоуправления к эффективной работе по содействию развитию конкуренции. Наряду с предусмотренными мерами поощрения предложил дополнить систему условиями, при которых будет предусмотрено наказание ответственных должностных лиц за неудовлетворительную работу", - добавил он.

По данным пресс-службы главы региона, Евкуров заявил о готовности рассмотреть данные предложения и создать рабочую группу для их проработки.