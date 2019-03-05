Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,3-0,5%

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились. В частности, индекс Мосбиржи уменьшился на 0,31% - до 2466,23 пункта, а РТС - на 0,48%, до 1180,15 пункта, следует из данных торгов.

"Сегодня мировые индексы акций торгуются преимущественно в красной зоне на фоне пессимистичных прогнозов роста ВВП Китая и слабой статистики, которые усиливают беспокойство инвесторов о замедлении мирового экономического роста. Считаем, что индекс Мосбиржи на этой неделе будет находиться около своего уровня поддержки - 2450-2460 пунктов. Факторы, которые стимулировали бы рост российского индекса до уровня сопротивления, 2500 пунктов, и закрепления выше этого уровня, на данный момент не наблюдаются", - отмечает специалист инвестиционного отдела НПФ "Согласие" Дмитрий Нечаев.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,1%, до $65,75 за баррель.