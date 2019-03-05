ЦБ рекомендовал банкам оптимизировать регистрацию биометрии клиентов в единой системе

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Банк России выпустил рекомендации для банков, позволяющие усовершенствовать и оптимизировать их операционные процессы по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и в Единой биометрической системе (ЕБС). Соответствующее информационное письмо опубликовано на сайте Банка России.

В частности, ЦБ рекомендует банкам в случае отсутствия СНИЛС у клиента проводить поиск его учетной записи в ЕСИА по паспортным данным, а также осуществлять их актуализацию в ЕСИА при необходимости. Помимо этого, банкам рекомендовано регулярно осуществлять проверку готовности оборудования перед началом каждого рабочего дня, что позволит сократить время на регистрацию клиентов при сохранении ее надлежащего качества.

Кроме того, ЦБ предложил информировать клиента о факте регистрации его биометрических данных в ЕБС сразу по завершении такой процедуры.

Регулятор напомнил, что механизм удаленной идентификации позволяет гражданам получать финансовые услуги дистанционно. Для этого необходимо пройти первичную идентификацию в уполномоченном банке, который зарегистрирует клиента в ЕСИА и ЕБС, сняв биометрические данные (изображение лица и запись голоса). В дальнейшем для дистанционного получения услуг в новом банке гражданину нужно будет пройти авторизацию в ЕСИА и подтвердить свои биометрические данные с помощью смартфона, планшета или компьютера с использованием камеры и микрофона.