Регоператор по обращению с ТКО в Бурятии начнет работу с 1 апреля

УЛАН-УДЭ, 6 марта. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Бурятии - компания "Экоальянс" начнет работу с 1 апреля 2019 года. Об этом сообщил в среду журналистам глава республики Алексей Цыденов.

Компания "Экоальянс" должна была начать работу в Бурятии с января 2019 года, однако 21 декабря 2018 года пресс-служба правительства Бурятии сообщила, что переход на новую схему обращения с ТКО откладывается на неопределенный срок. Власти региона выявили неготовность регоператора к работе, кроме того, не был установлен тариф на оказание услуг.

"Тариф будет рассматриваться 14 марта. Мы ожидаем, что регоператор начнет работать в Бурятии с 1 апреля, сейчас дорабатываем все условия работы [регионального оператора]", - сказал Цыденов. Он отметил преимущества "Экоальянса" как небольшой компании, которая заинтересована в работе в Бурятии.

"Нам повезло, что оператор не крупный. Компания федерального уровня не стала бы смотреть на нашу республику, как на основной источник заработка, могла бы диктовать свои условия, в том числе по уровню тарифа, - пояснил Цыденов. - У мелкого оператора, который работает только у нас, нет альтернативных вариантов, он будет стараться изо всех сил. И мы в нем заинтересованы, и он заинтересован в том, чтобы идти навстречу нашим требованиям".

Ранее гендиректор "Экоальянса" Игорь Алексеев сообщал ТАСС, что перед началом работы регоператора в Бурятии будут пересмотрены первоначальные тарифы - в сторону уменьшения. В конце 2018 года предполагалось, что тариф будет составлять ориентировочно 110 рублей в месяц с каждого человека, проживающего в многоквартирном доме, и около 125 рублей в месяц для проживающего в частном доме.

Ситуация, по словам Алексеева, должна измениться после принятия правительством РФ решения об освобождении регоператоров по обращению с ТКО от НДС. Тариф будет значительно ниже, пояснил он.