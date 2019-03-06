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Орешкин объяснил ухудшение прогноза по курсу рубля усилением санкционного давления

По словам главы МЭР, усиление ограничительных мер "не позволяет надеяться на какое-то резкое укрепление рубля с текущих уровней"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Ухудшение Минэкономразвития прогноза по курсу рубля на текущий год с 63,9 до 66,4 рубля за доллар связано с усилением санкционного давления, заявил журналистам глава ведомства Максим Орешкин.

"Изменение было техническое, пара процентов, связанное с тем, как складывается ситуация. Санкционная история, которая относительно прошлого прогноза усилилась, не позволяет надеяться на какое-то резкое укрепление рубля с текущих уровней", - сказал министр.

Минэкономразвития скорректировало прогноз по среднегодовому курсу рубля в 2019 году до 66,4 с 63,9 рубля за доллар. Такое изменение Орешкин связал с "изменением в паре евро/доллар, чем с какими-то внутренними факторами".

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РоссияОрешкин, Максим Станиславович
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